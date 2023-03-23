عضو بـ«التحالف الوطني»: مطابخ لإعداد وجبات ساخنة للأسر الأكثر احتياجا

قال محمد سيف النصر، مدير المكاتب التنفيذية بمجلس الشباب المصري وعضو التحالف، إنّ مبادرة «كتف في كتف» مستمرة حتى توصيل كراتين المواد الغذائية للأسر الأولى بالرعاية، وعمليات التوزيع مستمرة على باقي الأسر.

6 ملايين كرتونة

وأضاف «سيف النصر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، تقديم الإعلامية أمل صالح، أنّ مبادرة كتف في كتف تستهدف توزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية بالمحافظات.

وأوضح أنّه بداية من اليوم سيتم افتتاح مطابخ وموائد لإعداد وجبات ساخنة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في كل المحافظات، لافتا إلى أنّ هذه الموائد كانت موجودة بالفعل قبل شهر رمضان، إلا أنّها ستزيد خلال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أنّ فرق المتطوعين ستتولى تعبئة وتوزيع المواد الغذائية، للوصول لكل المستحقين في المناطق الحدودية والمحافظات الأخرى.

مبادرة كتف في كتف

يذكر أنّ مبادرة «كتف في كتف» تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة وصولا إلى المحافظات الحدودية، من خلال توفير 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على أهالينا بكل قرى ونجوع ومراكز محافظات مصر، مشيرا إلى أنّ جمعية الأورمان تستهدف توزيع من 350 ألفا حتى 400 ألف كرتونة مواد غذائية، خلال شهر رمضان المبارك.