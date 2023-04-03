ضبط شخصين بتهمة سرقة كابلات هواتف أرضية في الساحل

تمكّنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين وذلك حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما وبحوزتهما 11 كابل تليفوني مكون من النحاس والرصاص يزن 500 كيلوجرام ويقوما بتحميلها على السيارة خاصتهما.

وبمناقشتهما عن مصدر تلك الكابلات قررا بسرقتها حال قيامهما بأعمال الحفر بمشروع خاص بإحدى الشركات بدائرة القسم.

وباستدعاء مسئول بإحدى الشركات، مقيم محافظة القليوبية تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأضاف أن تلك الكابلات خاصة بالهواتف الأرضية.