حبس 3 أشخاص بتهمة سرقة هاتف طالب في مدينة نصر.. ومحام يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق، حبس 3 متهمين بسرقة هاتف محمول بمدينة نصر باستخدام أسلوب الخطف، 4 أيام على ذمة التحقيق، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل البلاغ

تعود تفاصيل الواقعة، لوصول بلاغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة، من إحدى السيدات، يفيد بتضرر نجلها وسرقة هاتفه المحمول أثناء توجهه لشراء طعام من أحد المطاعم.

بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص لهم معلومات جنائية سابقة، سرقوا الهاتف المحمول باستخدام أسلوب الخطف.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقرّوا بتصرفهم في الهاتف المحمول المستولى عليه بالبيع، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

عقوبة المتهمين

أوضح المحامي سمير عبدالعظيم، الخبير القانوني، أنَّ قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكّد «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ المادة 320 من قانون العقوبات تنص على أنَّه «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».