ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على أرصدة عملاء البنوك في المنيا

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تورط شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، في مزاولة جرائم النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال الاستيلاء على بيانات البطاقات الخاصة بهم عقب إيهامهم بكونهم موظفي خدمة عملاء بشركات مختلفة وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من جهات حكومية أو تحديث بياناتهم البنكية بمختلف البنوك أو مساعدتهم في الحصول على قروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بمحل إقامتهما وبحوزتهما هاتفي محمول بفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات النصب والاحتيال على المواطنين وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.