ضبط موظف جمع 15 مليون جنيه من الكسب غير المشروع في الإسماعيلية

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام موظف بإحدى الجهات الحكومية، مقيم بمحافظة الإسماعيلية بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون.

وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك، وقد قدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بـ15 مليون جنيه .