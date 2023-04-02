ضبط موظف بتهمة الكسب غير المشروع.. غسل 30 مليون جنيه في العقارات والسيارات

أكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تورط موظف سابق، له معلومات جنائية، والمحبوس حالياً على ذمة إحدى القضايا بتكوين ثروة مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون.

كما تبين أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات وشراء السيارات) وكذا إيداع أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك وقد قدرت أفعال الكسب التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه.