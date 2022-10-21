رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

القبض على موظف بتهمة الكسب غير المشروع

كتب:

محمد بركات
01:37 م | الجمعة 21 أكتوبر 2022
نقود (أرشيفية)

نقود (أرشيفية)

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بأحد الهيئات بالقاهرة - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتكوينه ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية بالمخالفة للقانون عن طريق شراء (العقارات - تأسيس الشركات – أراضى زراعية) فضلاً عن وجود أرصــــــدة ماليــــــة وحسابــــــات جاريـــــة وودائـــع نقديــــة بالبنـــــــوك، حيث تقدر قيمة الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (2 مليون جنيه تقريباً).

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي في يوم واحد

على طريقة فيلم «المشبوه».. تفاصيل ضبط عصابة سرقة بالإكراه في الجيزة

القبض على «عصابة سرقة المساكن» بأسلوب التسلق في المقطم

ضبط 14292 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

سرقة هاتفين محمول بشقة تكتب نهاية «عصابة المقطم».. يتسلقان منازل الضحايا
بقلم محمد بركات