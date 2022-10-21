القبض على موظف بتهمة الكسب غير المشروع

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بأحد الهيئات بالقاهرة - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بتكوينه ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله وملاءته المالية بالمخالفة للقانون عن طريق شراء (العقارات - تأسيس الشركات – أراضى زراعية) فضلاً عن وجود أرصــــــدة ماليــــــة وحسابــــــات جاريـــــة وودائـــع نقديــــة بالبنـــــــوك، حيث تقدر قيمة الكسب غير المشروع التى قام بها المذكور بـ (2 مليون جنيه تقريباً).

و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.