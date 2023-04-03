ضبط 12 كيلو «حشيش» مع عاطل في سوهاج

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة سوهاج له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 12 كيلوجرام، وبندقية آلية مطموسة الأرقام وطلقات لذات العيار، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، السلاح الناري والطلقات بقصد الدفاع الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه المبلغ المالي من متحصلات البيع ، والسيارة لسهولة التنقل.