رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

ضبط 12 كيلو «حشيش» مع عاطل في سوهاج

كتب:

محمد بركات
01:02 م | الإثنين 03 أبريل 2023
وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

وزارة الداخلية- صورة أرشيفية

تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطل، مقيم بمحافظة سوهاج له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الحدائق، وبحوزته كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت 12 كيلوجرام، وبندقية آلية مطموسة الأرقام وطلقات لذات العيار، مبلغ مالي، 3 هواتف محمولة.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، السلاح الناري والطلقات بقصد الدفاع الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه  المبلغ المالي من متحصلات البيع ، والسيارة لسهولة التنقل.

اقرأ المزيد:

ضبط 3 عناصر إجرامية خطرة وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة بالغربية

تأجيل محاكمة 18 متهما من جنسيات مختلفة في قضية «جلب المواد المخدرة»

المشدد 3 سنوات للمتهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالبدرشين

تجديد حبس 3 أشخاص متهمين بالاتجار في المواد المخدرة بالسلام
بقلم محمد بركات