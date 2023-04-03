محافظ الشرقية: تحصين 400 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلية.

تكثيف حملات تحصين الماشية في الشرقية

ونوه محافظ الشرقية بضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من مرض الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

حملات مكثفة لمواجهة مرض الحمى القلاعية

وفى هذا الإطار، أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في 4 مارس 2023 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال شهر من الحملة بتحصين 450 ألفا و322 رأس ماشية مابين تحصين 228 ألفا و11 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية.

وأضاف أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز و مدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وعقد 478 ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين وتقليل الخسائر الناتجة.