مجلس النواب يوافق على 4 قوانين بشأن التنقيب عن الغاز والبترول

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس الوزراء على 4 مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول التعاقد مع عدد من الشركات العالمية؛ للبحث والتنقيب عن الغاز والبترول في العديد من مناطق الجمهورية.

واستعرض النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة والبيئة مشروعات القوانين، مؤكّدًا أهمية الاتفاقيات التي تعقدها الدولة ووزارة البترول مع العديد من الشركات للتنقيب عن الغاز والبترول؛ خصوصًا بعد الاكتشافات الكبرى التي تمت في الفترة الأخيرة إضافة إلى زيادة الاستثمارات البترولية .

اهتمام السيسي بمتابعة قطاع البترول كان السبب في الاكتشافات الأخيرة

وأكّد النائب عمرو القطامي، اهتمام ومتابعة الرئيس لقطاع البترول والبحث والتنقيب؛ وهو ما أدى إلى الاكتشافات الأخيرة، مشيرًا إلى أنَّه لابد من طرح المناقصات والمشروعات.

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة «أيوك برودكشن بي. في»، وشركة بي بي إكسبلوريشن (دلتا) ليمتد؛ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الفيروز البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

كما وافق مجلس النواب خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بي. في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال رفح البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع).

ووافق المجلس على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المساهمة الوطنية نافتوجاز أوف أوكريين؛ لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 70 لسنة 2006 للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة علم الشاويش شرق بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وأقرّ المجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة أيوك برودكشن بى. في؛ للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال شرق العريش البحرية بالبحر المتوسط (ج.م.ع)