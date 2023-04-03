السجن المشدد 3 سنوات للمتهمين بالتنقيب عن الآثار في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات على7 أشخاص بتهمة الحفر والتنقيب عن الآثار بدائرة قسم شرطة قليوب في محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رفعت النجار، وعضوية المستشارين محمود محمد بريري وأمير محمد عاصم، وأمانة سر رضا جاب الله

إحالة المتهمين إلى جنايات شبرا

وكشفت تحقيقات القضية رقم 11122 لسنة 2022 جنح قسم قليوب، والمقيدة برقم 2974 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهمين «ثمان ع ع»، 55 سنة، فران، و«يوسف. ش ع»، 30 سنة، عامل، و«مصطفى. ح إ»، 30 سنة، عامل، و«مصطفى. م خ»، 28 سنة، عامل، و«رجب. س ي»، 41 سنة، عامل، و«عادل ف. ح»، مخلي سبيله، 60 سنة، بالمعاش، أجروا أعمال حفر بدون ترخيص من الجهة المختصة بذلك بقصد الحصول على الآثار، وكان ذلك باستخدام أدوات على النحو المبين بالأوراق.

تفاصيل ضبط 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من الأهالي بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بقليوب البلد - قسم قليوب.

وبالانتقال والفحص تبين أن المنزل محل البلاغ عبارة عن قطعة أرض فضاء محاطة بالمنازل من جميع الاتجاهات، وله باب خشبي، وتبين وجود حفرة مساحتها مترين وعمقها حوالي 15 مترا.

جرى التحفظ على الأدوات وضبط المتهمين، والذين أدلوا باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، فأمرت النيابة بحبسهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهمين.