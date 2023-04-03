المشدد 3 سنوات لمتهمة بالاتجار في المخدرات بالدقي

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، في جلستها اليوم، متهمة المشدد لمدة 3 سنوات بحق متهمة لإدانتها بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الدقي، وانتحال صفة شقيقتها.

الاتجار في المخدرات

وجاء في أوراق القضية، قيام المتهمة «أ.م»، 20 عامًا، بالاتجار في المواد المخدرة «الهيروين، الحشيش، المورفين»، في غير الأحوال المُصرح بها قانونًا.

المتهمة انتحلت صفة شقيقتها

وأضافت أوراق القضية، أن المتهمة أثناء القبض عليها متلبسة بالمواد المخدرة، وسؤالها عن اسمها أجابت باسم شقيقتها الصغرى هربا من العقوبة، وذلك على النحو المبين بالأوراق.

بداية الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة الدقي، يفيد بقيام المتهمة بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة القسم، وأثناء القبض عليها وبحوزتها المواد المخدرة وسؤالها عن اسمها أجابت باسم شقيقتها الصغرى تهربًا من العقوبة.