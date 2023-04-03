3 حيل عبقرية لمنع سرقة الواي فاي من الاختراق.. «اخفي الشبكة»

تتعرض شبكات الواي فاي للاختراق من قبل برامج مخصصة لذلك، أو لاستخدام كلمات مرور سهلة، ما يؤدي إلى حدوث مشكلات لمالك «الرواتر» سواء من الناحية الأمنية أو سرعة نفاد باقة الإنترنت.

إخفاء اسم شبكة واي فاي

ويساعد ظهور شبكة الواي فاي على الأجهزة على سرعة اختراقه، حيث يكون اسم الشبكة ظاهر بشكل افتراضي، وبإخفائه يصعب الوصول إلى الشبكة، إذ تتطلب منه كتابة اسم الشبكة واختيار نوع التشفير وكلمة المرور، ما يعد أمرا صعبا لمن لا علم له بهذه البيانات.

ويمكن استخدام حيل عبقرية لمنع سرقة الواي فاي من الاختراق، على النحو التالي:

- الدخول للإعدادات

- اختيار Wireless

- البحث عن خيار إخفاء SSID أو تعطيل.

التحكم في قوة بث إشارة الواي فاي

تقييد إشارة الواي فاي، يعني التحكم في قوة بث إشارة الواي فاي ومداها، ويمكن للمستخدم تقليل مدى بثها حتى لا تتجاوز حدود المنزل أو الشركة وخلافه، وهي أحد حيل عبقرية لمنع سرقة الواي فاي من الاختراق.

ويمكن تقييد الإشارة بالطرق الآتية:

- البحث عن TX Powe

- تظهر قيمة محددة يمكن تقليلها للحد من مدى قدرة انتشار الشبكة.

تغيير كلمة مرور الراوتر

يمكن الوصول إلى أي راوتر بشكل افتراضى من خلال الرمز التعريفي «192.168.1.1»، ودائمًا ما تكون بيانات تسجيل الدخول كـAdmin لاسم المستخدم وكلمة السر فى نفس الوقت، لذلك يجب على المستخدم ضرورة تغييرها إلى أى شيء آخر ليصبح اسم المستخدم شيء آخر، باختيار كلمة سر قوية، لمنع أي شخص من الدخول إلى الراوتر.

خطوات تغيير كلمة مرور الواي فاي

- الدخول إلى إعدادات بكتابة الكود «192.168.1.1» في الأيقونة الخاصة بالسيرش على المتصفح المستخدم.

- تظهر صفحة الدخول إلى الشبكة.

- سجيل الاسم المستخدم وكلمة السر الافتراضية وهي admin، لتظهر الإعدادات الخاصة بالروتر.

قم بتغيير كلمة المرور ثم اخفي الشبكة.

- تغيير كلمة السر من خلال الضغط على أيقونة Network.

- الضغط على WLAN

الضغط على Secutity، لتغيير كلمة السر وكتابة أخرى جديدة.