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خبيرة تغذية تكشف طريقة إعداد الفسيخ البوري استعدادا لشم النسيم

كتب:

خير الله فؤاد
11:21 ص | الثلاثاء 04 أبريل 2023
صورة الفسيخ المملح

صورة الفسيخ المملح

قالت الدكتورة لمياء لطفي، أستاذ الاقتصاد والتغذية، بكلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ، إن صناعة الأسماك المملحة بطريقة جيدة لا تحتاج إلى مجهود أو وقت طويل، بل يمكن تحضيرها خلال ساعات.

طريقة إعداد السمك البوري لفسيخ مملح

وكشفت عن طريقة صناعة البوري «فسيخ مملح» بطريقة ممتازة، استعدادا لشم النسيم، وهي كالتالي:

- غسل سمك البورى جيدا، وتنظيف الخياشيم بالماء البارد من الحنفية، ثم وضعه على مناديل مطبخ حتى يجف تماما. 

- يترك السمك البوري ليلة كاملة داخل الثلاجة، إذا كان الجو باردا، أما إذا كان الجو حارا يترك لمدة ساعتين.

- يخلط الملح والشطة والكمون وتحشى بها الخياشيم السمك البوري.

- يرص السمك فى كيس كبير بطريقة السمكة عكس الأخرى، ثم يفرغ الهواء من الكيس ويقفل جيدا.

- يوضع الكيس فى حوالى 10 أكياس أخرى، في كل مرة يغلق الكيس جيدا ويفرغ من الهواء.

فسيخ مملح بنصف الثمن

وأضافت أن سعر الفسيخ بذات الطريقة غير مكلف تماما سواء ثمن شراء البوري قبل التمليح أو بعده، إذ لا تتعدى تكلفة التمليح مبلغ 20 جنيها من ملح وشطة وكمون، ويتراوح سعر كيلو البوري ما بين 80 حتى 110جنيهات.

 

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بقلم خير الله فؤاد