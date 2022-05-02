أرقام للإبلاغ عن حالات تسمم الفسيخ والرنجة في عيد الفطر

يوجد العديد من مظاهر الاحتفال بالأعياد والمناسبات المختلفة، ومن ضمن طرق استقبال الناس لعيد الفطر المبارك بجانب شراء الكحك والبسكوت والبتيفور، تناول الكثيرين للأسماك المملحة والفسيخ والرنجة والسردين، حيث يحرص العديد من المصريين على تناولها في أول أيام عيد الفطر.

وقد يتسبب تناول الأسماك المملحة، والتي يتم بيعها وشرائها من مصادر غير موثوقة، للتعرض لتسمم الفسيخ، وتنتشر حالات التسمم في الأعياد والمناسبات، لذا يتساءل البعض عن كيفية تقديم شكوى أو إبلاغ، وهو ما نستعرضه في السطور التالية.

أرقام للإبلاغ عن تسمم الفسيخ والرنجة

يمكن الاتصال برقم الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان وهو «105»، للمساعدة في حال الشعور بأعراض تسمم.

- الخط الساخن للطوارئ واستقبال الشكاوى: 16474

كما يمكن الاتصال برقم الإسعاف: 123 في حال زيادة الأعراض وتدهور حالة المصاب.

أعراض تسمم الفسيخ

وذكر الدكتور شريف حماد، أخصائي السموم، في تصريحات سابقة لـ«الوطن» بعض أعراض تسمم الفسيخ، لافتًا إلى أنه لا توجد أي إسعافات أولية بمقدور الشخص فعلها للمصاب بتسمم الفسيخ والرنجة، لكن ينبغي الذهاب بالمصاب إلى المستشفى على الفور، لعمل غسيل المعدة، وأن هذه الأعراض هي:

1- شعور الشخص بالقيء.

2- ألم متواصل في المعدة.

3- المعاناة مع الإمساك الذي لا يتوقف.

4-صعوبة في البلع.

5- الشعور بالزغللة وازدواج الرؤية.

6- ضعف العضلات، ويحدث من أعلي لأسفل، تبدأ بإرتخاء في الجفون ثم عضلات الكتف والذراعين، ثم يقف التنفس عند المريض، ما يؤدي للوفاة، وهو المعروف بالشلل في العضلات.

وقال طبيب السموم، إن أعراض تسمم الفسيخ تظهر في الأغلب بين 12 إلى 36 ساعة، مشددًا على ضرورة تجنب شراء الفسيخ منتهي الصلاحية والموجود في محلات مشبوهة أو غير معروف مصدره، أو طريقة تمليحه.