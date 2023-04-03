رئيس الجامعة اليابانية: برنامج «الاستشعار عن بعد» يدعم علوم الفضاء

أكد الدكتور عمرو عدلي، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن إنشاء برنامج «علوم الفضاء والاستشعار عن بعد» بالجامعة يستهدف دعم الخطة الاستراتيجية القومية المصرية لعلوم الفضاء، وفقًا لرؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030 والتي تهدف إلى رفع مكانة مصر وتعزيز قدرتها في صناعة الفضاء بمختلف علومها وتقنياتها وتطبيقاتها وخدماتها.

المساهمة في توفير وسد الحاجة الماسة للكوادر البشرية

وأوضح أن برنامج البيئة الفضائية والاستشعار عن بعد يهدف إلى المساهمة في توفير وسد الحاجة الماسة للكوادر البشرية المؤهلة للعمل في صناعة الفضاء.

ومن جهة أخرى، أوضح الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، أن الدراسة في هذا البرنامج تعتمد على الجوانب النظرية والعلمية والتطبيقية من خلال إبرام العقود واتفاقيات التعاون العلمي، وتنفيذ المشاريع البحثية مع المؤسسات البحثية والهيئات العلمية الوطنية والأجنبية لتشكيل الكوادر اللازمة في مجال تكنولوجيا الفضاء والصناعة.

الاعتماد على الجوانب النظرية والعلمية والتطبيقية

وأكد الدكتور محمد مختار عميد معهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة اليابانية أن خريجي هذا البرنامج تنتظرهم فرص وظيفية ممتازة في المنظمات الوطنية والمتعددة الجنسيات منها وكالة الفضاء المصرية ووكالة الفضاء الأفريقية والهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، والمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيائية.