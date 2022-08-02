مصاريف الجامعة اليابانية 2022 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة

مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا 2022 والكليات المتاحة لطلاب الثانوية العامة من الموضوعات التي يبحث عنها كثيرون، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد نتيجة الصف الثالث الثانوي العام، لاسيما أن الجامعة تستهدف جذب الشركات والهيئات اليابانية للتعاون معها في المجالات البحثية، واستخدام إمكانات هذه الشركات في التدريب ونقل التكنولوجيات الجديدة المتطورة إلى مصر.

مصاريف الجامعة اليابانية 2022

مصاريف الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا لعام 2022 - 2023 أُعلنت على الموقع الرسمي للجامعة، وهي كالتالي:

- مصاريف كلية الصيدلة 85 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة 80 ألف جنيه.

- مصاريف كلية الهندسة العمارة المستدامة 80 ألف جنيه.

- مصاريف كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 62 ألف جنيه.

- مصاريف كلية إدارة الأعمال الدولية 62 ألف جنيه.

الإجراءات العامة للقبول بالجامعة

بحسب موقع الجامعة، فإن الإجراءات العامة للقبول بالجامعة هى:

- يشترط فى المتقدمين من حاملى الجنسية المصرية إكمال مرحلة التعليم الثانوي (الحصول على الثانوية العامة المصرية – قسم الرياضايات – أو ما يعادلها كالدبلومة الأمريكية).

- يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 21 عاما في 1 سبتمبر 2022، وعلى المتقدمين الذكور تقديم ما يوضح موقفهم من الخدمة العسكرية.

- يجب على المتقدمين من الخارج الحصول على شهادة معادلة لشهادة الثانوية العامة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات في مصر.

- على المقبولين الحاصلين على شهادات أجنبية اجتياز امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية الخاصين بمرحلة الثانوية العامة، قبل أو بعد القبول بالجامعة.

- يشترط في المتقدمين إجادة اللغة الإنجليزية (قراءة وكتابة)، طبقا لما يلي:

- يجب على جميع المتقدمين اجتياز اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

- يتم الإعفاء من أداء امتحان اللغة الانجليزية للمتقدمين الحاصلين على شهادة «TOEFL IBT Score 60 أو IELTS score 6»، على أن تكون الشهادة سارية لمدة عامين من تاريخ انعقاد الاختبار، وفي حال عدم اجتياز أي من المتقدمين اختبار اللغة الإنجليزية الخاص بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، يمكن أن ينضم الطالب إلى الجامعة بصفة مؤقتة (طالب القبول المشروط) لمدة عام دراسي واحد، شريطة أن يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية خلال هذا العام، وإلا سيتم إنهاء تسجيله.