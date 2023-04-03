حكم صلاة الرجل في بيته بغير عذر.. دار الإفتاء توضح

حكم صلاة الرجل في بيته بغير عذر من الموضوعات التي يتسائل عليها عدد من المسلمين ضمن الأحكام التي يسعون لمعرفتها لاسيما في أيام النفحات والصيام خلال شهر رمضان المبارك، وقد تناولت دار الإفتاء في أكثر من موضوع حكم صلاة الجماعة سواء في المسجد أو البيت وهل تصح صلاة المنفرد، وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

حكم صلاة الرجل في بيته بغير عذر

وفي سياق موضوع حكم صلاة الرجل في بيته بغير عذر أجاب الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، على سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية يطلب فيه السائل بيان الحكم الشرعي في صلاة الجماعة، وحكم التخلف عنها ليلًا بسبب الظلمة أو الخوف من الطريق؛ لاحتمال أن يقابله شيء يؤذيه.

فضل صلاة الجماعة

وقال شيخ الأزهر الراحل إن صلاة الجماعة مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع: أمَّا الكتاب فبقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ﴾ [النساء: 102]، فقد دلت هذه الآية على أنَّ صلاة الجماعة مشروعةٌ في حالة الخوف، ولا ريب أن حالة الأمن أولى، وأمَّا السنة فمنها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلاَةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلاَةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه، وأما الإجماع فقد اتفق الأئمة على مشروعيتها، وقد رخَّص بعض العلماء التخلف عن الجماعة عند حدوث البرد الشديد والظلمة والخوف من ظالم وما أشبه ذلك.

وتابع طنطاوي مبينا حكم صلاة الرجل في بيته بعذر قائلا: وبناء على هذا إذا خاف الشخص أن يقابله شيءٌ يتسبّب منه أذى كما ورد بالسؤال فإنَّه يُبَاح له التخلف عن الجماعة ليلًا، ويُبَاح له الصلاة في منزله، والله سبحانه وتعالى أعلم.

صلاة الجماعة في مكان غير المسجد لبعد المسافة

واستكمالا للحديث عن حكم صلاة الرجل في بيته بغير عذر ففي فتوى أخرى أجاب الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الراحل على سؤال بخصوص صلاة الجماعة في مكان غير المسجد لبعد المسافة مؤكدا أنه قد اختلف العلماء في إقامة الجماعة في الصلاة المفروضة في البيت، والأصح أنها جائزة كإقامتها في المسجد، ولكن الأولى هو تلبية هذا النداء وإقامة الجماعة في المسجد؛ لما في ذلك من تكثير جمع المصلين وتعمير المساجد بكثرة روادها والمصلين فيها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

صلاة الجماعة في المسجد

كما أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر موقع دار الإفتاء أنه قد حثنا الإسلام علي صلاة الجماعة لما لها من فضل عظيم في الدنيا والآخرة؛ فهي تؤلف القلوب وتجمع بين المسلمين وتحثهم على الإخاء والتعارف والتعاون، وفوق كل ذلك فهي تفضُل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجه؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» رواه البخاري ومسلم.

وفيما يتعلق بموضوع حكم صلاة الرجل في بيته بغير عذر قال جمعة: أما بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم للرجل الأعمى فنصه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ، فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ، فَرَخَّصَ لَهُ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ، فَقَالَ: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَأَجِبْ» رواه مسلم.فدل هذا الحديث على السعي إلى صلاة الجماعة حتى ولو من الأعمى ما دام علم بوقت الصلاة إذ الأذان في عصر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان الوسيلة للإعلام عن الصلاة، أما في هذا العصر فيمكن معرفة وقت الصلاة بوسائل أخرى كالساعات الوقتية والنتائج المدون بها أوقات الصلاة، فما دام رُفع الأذان داخل المسجد فقد تحققت شعيرة الأذان، وليس في الحديث ما يدل -لا صراحةً ولا ضمنًا- على ما استشهد به مَن أفتى بعدم الذهاب إلى المسجد لصلاة الجماعة ما داموا لا يسمعون الأذان، والله سبحانه وتعالى أعلم.