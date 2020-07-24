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للمرة الـ 5 منذ عودة صلوات الجماعة.. آذان النوازل يرفع في صلاة الجمعة

كتب:

سعيد حجازي وعبد الوهاب عيسي
10:30 ص | الجمعة 24 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

تواصل مساجد الجمهورية، للمرة الخامسة منذ عودة الصلوات الخمس في الـ27 يونيو الماضي، رفع آذان النوازل، وذلك خلال شعيرة صلاة الجمعة.

حيث تعود المساجد لإقامة أذان النوازل، أثناء أذان الجمعة فقط، والذي يتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا"، على نحو ما تم الجمع الماضية. وقررت الوزارة إقامة صلاة الجمعة بمسجد السلطان أبو العلا بالقاهرة فقط، بعدد محدود من العاملين بالأوقاف، وبذات الضوابط والإجراءات التي جرت خلال الأسابيع الماضية.

وسيؤدي خطبة الجمعة الشيخ  حازم جلال وذلك في إطار الدفع بشباب الأئمة المتميزين والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي بوزارة الأوقاف. وحددت الوزارة الخطبة بعنوان: فضائل وأعمال يوم عرفة ويوم الأضحى.

وأكدت الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، أن صلاة الجمعة تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام، إلى أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد.

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