الشرطة البريطانية تحقق في حادث بشع: حرق رجل خارج من مسجد بعد الصلاة

أعلنت الشرطة البريطانية عن وقوع حادث إرهابي استهدف أحد رواد مسجد في برمنجهام وسط إنجلترا، حيث اعتدى شخص على آخر خارج من مسجد «دودلي رود» حين باغته المهاجم وسكب عليه سائلاً سريع الاشتعال، لم يحدَّد نوعه بعد، وأضرم النار فيه وتسبب في إصابته بحروق، حيث وقع الهجوم الساعة 19 بالتوقيت المحلي.

شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية

وبحسب «سكاي نيوز» فإن الشرطة البريطانية ألقت القبض على مشتبه به بعد أن تعرّف عليه شرطيون وأنّ شرطة مكافحة الإرهاب تشارك في التحقيق في هذه القضية، في الوقت الذي نٌقل الضحية فيه إلى المستشفى حيث تبيّن أنّه أصيب بجروح خطرة في الوجه، لكنّ حياته ليست في خطر.

لا يستبعدون أي احتمال فيما يتعلق بالدوافع التي وقفت وراء ارتكاب الجريمة

وذكر مسؤول في الشرطة البريطانية أنهم يتعاملون مع هذه القضية ببالغ الجدية وأنهم لا يستبعدون أي احتمال فيما يتعلق بالدوافع التي وقفت وراء ارتكاب الجاني للجريمة.

وقال ريتشارد نورث المسؤول في شرطة ويست ميدلاندز إن الشرطة تتعامل مع هذه القضية ببالغ الجدية، مضيفًا: «نحن لا نستبعد أيّ احتمال في ما يتعلّق بدوافع الجاني، ولن نخمّن أكثر في هذه المرحلة ولقد تحدّثت مع الناس هذا الصباح وأعرف مدى قلقهم وأنّهم ينتظرون إجابات».