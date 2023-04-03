محافظ المنوفية يتفقد أعمال إنشاء مكتبة مصر العامة بكفر المصيلحة

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، الأعمال التمهيدية لتطوير ورفع كفاءة شارعي العهد الجديد والتحرير بجوار السكة الحديد بمدينة قويسنا، بإجمالي أطوال 1000 متر، وبتكلفة 12 مليون جنيه، تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف، وذلك ضمن جولته الميدانية لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة.

وخلال جولته، تابع المحافظ أعمال قطع الفرمة وتكسير طبقة الأسفلت المتهالك، وشدد بسرعة رفع نواتج التطوير أولا بأول لتسهيل الحركة المرورية، والتنسيق مع الشركة المنفذة بتسريع معدلات الأداء لنهو كافة الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر، كما وجه بإنشاء جزيرة وسطى وزرع أعمدة ديكورية لتحسين الرؤية البصرية، فضلاً عن إنشاء منطقة انتظار سيارات لخدمة أهالي المركز.

توسعة مدرسة إسلام نجم الثانوية

فيما تفقد المحافظ أعمال توسعات مدرسة إسلام نجم الثانوية بقرية زوير التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، بنسبة تنفيذ 62%، حيث تم الانتهاء من صب سقف الدور الرابع العلوي، وجار تركيب أعمال النجارة بالمدرسة، موجها رئيس المدينة بضرورة مراجعة خطوط الإنارة بالشارع الخلفي للمدرسة لتحسين الرؤية البصرية بالمنطقة.

إنشاء مكتبة مصر العامة في كفر المصيلحة

واختتم محافظ المنوفية جولته الميدانية بتفقد أعمال الشدة الخشبية لإنشاء القواعد الخرسانية لمشروع مكتبة مصر العامة بنطاق كفر المصيلحة بحي شرق شبين الكوم على مساحة 795 متر، والمقام بين بحر شبين الكوم وشارع عاصم حما، وذلك لتقديم خدمات ثقافية وتنويرية لخدمة أبناء وشباب المحافظة، موجهاً بتكثيف الجهود لتسريع وتيرة العمل كون المكتبة صرحاً تنويراً وثقافياً على أرض المحافظ.