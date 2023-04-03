موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي الجديد.. اعرفه بعد موافقة «النواب» عليه

يتطلع الكثيرون إلى معرفة موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه في الجلسة البرلمانية اليوم، مؤكدا أنه سيسرى العمل به في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل الجاري.

موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي الجديد

ووفقا لموعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي الجديد، يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، ويعنى ذلك أنه سيتم ضبط الساعة وفقا للموعد الجديد يوم الجمعة الموافق 28 من شهر أبريل الجاري.

ووفق مجلس النواب، فيهدف موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي الجديد إلى ترشيد الطاقة والاقتصاد في تشغيلها في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية.

التوقيت الصيفي

يعمل تطبيق التوقيت الصيفي الجديد إلى تكبير ساعة العمل ساعة خلال فصل الربيع والصيف، مما يعود بالنفع العام على الدولة، فضلا عن الفائدة المادية جراء ترشيد استهلاك الكهرباء في تشغيل التكييفات، كما يساهم تطبيق التوقيت الصيفي الجديد في احتساب مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه، وكذلك توفير وحدات الغاز المستخدمة في إنتاج الكهرباء، لا سيما وأن توفير 1% من استهلاك الكهرباء يؤدي إلى توفير مبلغ 150 مليون دولار في العام.

مشروع قانون بدء العمل بالتوقيت الصيفي

وبعد معرفة موعد بدء تطبيق التوقيت الصيفي الجديد، فهناك مشروع قانون لبدء العمل بالتوقيت الصيفي ينص على مادتين وهما كالتالي:

المادة الأولى

اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة.

المادة الثانية

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.