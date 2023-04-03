انطلاق منافسات الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية «فيديو»

أبرز برنامج «أخبار on time»، المذاع عبر قناة on time sports، انطلاق الدورة الرمضانية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت الإعلامية ميريهان عمرو، إن الشركة المتحدة حرصت على إقامة دورات رمضانية لكونها من أهم ما يميز الشهر الكريم، حيث انطلقت منافسات الدورة أمس، الأحد.

نتائج اليوم الأول من الدورة الرمضانية

وتقام الدورة الرمضانية التي تنظمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على ملاعب مركز شباب الجزيرة بمشاركة 32 فريق، وشهدت نتائج اليوم الأول فوز القناة الأولى على المتحدة الرياضية بنتيجة 5-1.

وفاز فريق قناة القاهرة الإخبارية على اكسترا نيوز بهدفين لهدف، وفاز فريق ستادات على سينرجي 4-1، وتعادل فريق قناة سي بي سي سفرة مع قناة اكسترا لايف، لكنه فاز بركلات الترجيح، وأدار هذه المباريات تحكيميا الكابتن عماد العقاد حكم اول والكابتن محمود بدران حكم ثاني.

مواجهات اليوم الثاني من الدورة الرمضانية

وتنطلق مساء الاثنين منافسات اليوم الثاني من الدورة الرمضانية، حيث تُقام 4 مواجهات، الأولى ستجمع بين سينرجي أدفرتايسنج وأون سبورت إف إم في تمام التاسعة مساءً، ويلعب فريق قناة dmc مع شركة بريزنتيشن الساعة العاشرة إلا ثلث، وفي تمام العاشرة والنصف ستنطلق مباراة تذكرتي وبي إنترأكتف، وتختتم مواجهات اليوم في المباراة التي ستجم بين أون تي في وإكسلانت الساعة 10:45.