«البحيرة»: إنشاء 11 مشروعا استثماريا توفر 4149 فرصة عمل بالمحافظة

أعلنت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، عن موافقة اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة، على إقامة 11 مشروعا استثماريا توفر 4149 فرصة عمل لأبناء المحافظة باستثمارات تناهز 1.4 مليار جنيه.

مشروعات استثمارية في البحيرة

وأشارت أنه جرى الموافقة على المشروعات التالية:

- مجمع صناعي يضم 17 مصنعا ومول تجاري وإداري على مساحة إجمالية 135 ألف متر بتكلفة إجمالية مليار 131 مليون جنيه، ويوفر 3784 فرصة عمل مباشرة لأبناء المحافظة.

- ثلاجة خضار وفاكهة على مساحة 400 متر بناحية جنوب التحرير بمركز بدر بتكلفة 2 مليون جنيه، وتوفر 5 فرص عمل.

- محطة فرز وتعبئة خضار وفاكهة على مساحة 2000 متر بناحية وادي النطرون بتكلفة 4 ملايين جنيه، وتوفر 15 فرصة عمل.

- مشروع إنتاج حيواني بمشتملاته على مساحة 2550 متر بناحية قرية آدم بمركز أبو المطامير، بتكلفة 6 ملايين و472 ألف جنيه، ويوفر 10 فرص عمل.

- محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة 2000 متر بناحية سيدي غازي بكفر الدوار بتكلفة 5 ملايين و865 ألف جنيه، وتوفر 27 فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.

- حظيرة إنتاج حيواني على مساحة 3000 متر بناحية أبو المطامير بتكلفة 2 مليون و30 ألف جنيه، وتوفر 20 فرصة عمل.

- مشروع إنتاج حيواني على مساحة 91 ألف متر بناحية قرية آدم بمركز أبو المطامير بتكلفة 203 ملايين جنيه، وتوفر 106 فرص عمل.

- محطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية ومصنع تخليل زيتون على مساحة 10 آلاف متر بمركز وادي النطرون بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتوفر 90 فرصة عمل.

إنشاء محطة فرز وتعبئة خضار وفاكهة

- محطة فرز وتعبئة خضر وفاكهة على مساحة 10 آلاف متر بناحية كفر بولين بكوم حمادة بتكلفة 5 ملايين جنيه، وتوفر 50 فرصة عمل منتظمة وغير منتظمة.

- مصنع مواد غذائية «حلويات - بسكويت - شيكولاتة - منتجات ألبان» على مساحة 7500 متر بناحية المهدية بأبو المطامير بتكلفة 15 مليون جنيه، ويوفر 20 فرصة عمل.

- مصنع فرز وتجميد وتصنيع الخضر والفاكهة على مساحة 11 ألفا و200 متر بناحية المهدية بمركز أبو المطامير بتكلفة 8 ملايين و680 ألف جنيه، وتوفر 62 فرصة عمل.