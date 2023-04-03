حملة أمنية على مصانع ومخازن الأسمدة والمبيدات المغشوشة في البحيرة

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة حملة مُكبرة استهدفت كل المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة البحيرة.

وأسفرت جهودها في مجال حماية الثروة الزراعية «الأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية»، عن ضبط شركتين، ومخزن، و5 محال بمضبوطات بلغت 32.5 طن أسمدة ومخصبات زراعية - 4566 عبوة مبيدات ومخصبات زراعية - 12 طن مبيدات زراعية – 500 عبوة مبيدات زراعية – 6 أطنان أدوية بيطرية دون بيانات ومجهولة المصدر ودون ترخيص من الجهات المختصة.