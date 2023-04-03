إعدام 9 أطنان أغذية فاسدة وغلق منشأة مخالفة في الزقازيق بالشرقية

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكتب الأغدية بالإدارة الصحية بالزقازيق، حملة مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق.

الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد على المخالفين، خاصة مع أيام شهر رمضان المبارك، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

المرور على 4 منشآت غذائية بالزقازيق

وتمكنت الحملات خلال المرور على 4 منشآت غذائية بالزقازيق، من ضبط مصنع مخللات يعمل بدون ترخيص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع، لما يمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم ضبط 7 أطنان و609 كيلوجرامات مخللات وملح وخل لسوء التخزين، وضبط طن و450 كيلوجرام مخللات وهوالك إنتاج وألبان وأغذية مختلفة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وسحب 5 عينات وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 5 محاضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالزقازيق، مؤكداً على استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.