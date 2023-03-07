إعدام 600 كيلو أغذية فاسدة في الدقهلية استعدادا لشهر رمضان

قال الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن إدارة مراقبة الأغذية كثفت من حملاتها على محلات بيع ياميش رمضان، حيث تم المرور على 14 منشأة لبيع الياميش، وتبين أن منها 4 بدون ترخيص ومنشأة بها خطر داهم يستوجب الغلق الفوري.

وعلى الفور، تم إخطار الجهات المعنية لإتمام الغلق، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة بتكثيف حملات مراقبة الأغذية استعدادا لشهر رمضان المبارك، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

تحرير 4 محاضر لنقص الاشتراطات

وأضاف «مكين»، في بيان صحفي، أنه تم ضبط 60 كيلو ياميش رمضان «تمر هندي» لانتهاء الصلاحية وتغير في الخواص، وجرى تحرير 4 محاضر بالقرار 96 لنقص الاشتراطات، و6 أخرى بالقرار 97، لعدم حمل شهادات صحية تثبت الخلو من الأمراض المعدية، كما تم تحرير محضر بالقانون 10 لسنة 66 لبيع اغذية منتهية الصلاحية بإجمالي 11 محضراً.

إعدام 600 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأشار وكيل الوزارة إلى إعدام ما يقرب من 600 كيلو أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و285 لتر عصائر وسوائل متنوعة، فضلاً عن ضبط 43 كيلو لحوم مجهولة المصدر، بالاشتراك مع لجنة من الطب البيطري والتموين والحي وتم إبلاغ النيابة العامة لاستكمال التحقيق.