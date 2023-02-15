إعدام 219 كيلو أغذية متنوعة وتحرير 46 محضرا في حملة بالسويس

واصل مكتب الرقابة على الأغذية، التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة السويس، حملاته الرقابية على المنشآت والأسواق والمتاجر الغذائية، حيث أسفرت الحملات اليوم عن إعدام 219 كيلو مواد غذائية، والتوصية بإغلاق 7 منشآت وسحب 30 عينة لتحليلها بمعامل وزارة الصحة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات من عدمه.

حملات الرقابة على الأغذية

ومن جانبه قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، أن حملات الرقابة على الأغذية متواصلة، بقيادة الدكتورة ماري صبحي مدير عام الشؤون الوقائية والرعاية الأساسية، وبإشراف الدكتورة هبة الله فاروق مسؤول مراقبة الأغذية وسيد مصطفى مراقب أول الأغذية بمديرية الصحة وبمشاركة نخبة من مراقبي الأغذية للتأكد من التزام أصحاب المنشآت .

الحملة استهدفت 35 منشأة وتم تحرير 46 محضر

وتابع «وكيل وزارة الصحة» أن الحملات التابعة للصحة، أعدمت 219 كيلو جرام أغذية متنوعة، بالإضافة إلى 50 لتر زيت قلية مستعمل، مشيراً إلى أن الحملة استهداف 35 منشأة تقدم الغذاء بمناطق متفرقة بأحياء محافظة السويس، كما أسفرت عن تحرير 26 محضرا لعدم وجود شهادة صحية، وتحرير 20 محضر جنح لعدم نظافة عملية تداول الأغذية.

كما أوصت الحملات بغلق إداري لعدد 17 منشأة، وغلق 7 منشأة لتسببها في خطر داهم على الصحة العامة، بالإضافة إلى سحب 38 عينة لتحليلها بالمعامل لاستبيان مطابقتها للمواصفات من عدمه.