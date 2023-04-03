«الداخلية» تضبط بلوجر أزياء عرضت صورا وفيديوهات لتحقيق أرباح مادية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط بلوجر أزياء «سبق اتهامها في إحدى القضايا» وتحرر ضدها عدة محاضر لقيامها بعرض صور ومقاطع فيديو لنفسها بهدف زيادة أعداد المتابعين لها للوصول لنسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح مادية، والصادر في حقها قرار من النيابة العامة بضبطها وإحضارها وذلك حال عودتها قادمة من إحدى الدول.

وبمواجهة المتهمة أقرت بعرضها الصور ومقاطع الفيديو المشار إليها في إطار زيادة أعداد متابعيها.

كما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.