حبس المتهمة بإلقاء جثة رضيعة في صندوق قمامة بالقاهرة 4 أيام

قررت النيابة العامة حبس المتهمة في قضية إلقاء جثة طفلة رضيعة في صندوق قمامة بمدينة السلام بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العثور على جثة طفلة

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة السلام ثانِِ يفيد بورود بلاغ من قبل أحد عمال النظافة بدائرة القسم، بالعثور على جثة طفلة رضيعة في صندوق قمامة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة أنثى داخل كيس بلاستيك أسود اللون ملقى داخل صندوق قمامة، وأنها لم يمر على ولادتها سوى بضع ساعات، كما تبين خلو الجثة من ثمة إصابات ظاهرية.

وعقب تقنين الاجراءات أمكن من التوصل لمرتكب الواقعة، وتم استهدافها وضبطها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني للمتهمة، قال المحامي محمود عبدالله لـ«الوطن»، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنَّه «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وهذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمد، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعدداً في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها».