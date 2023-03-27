البيت الأبيض يجدد دعوته لحظر البنادق الرشاشة بعد إطلاق النار بمدرسة «ناشفيل»

جدد البيت الأبيض، مساء اليوم الاثنين، دعوته لحظر بيع البنادق الرشاشة، وذلك عقب حادث إطلاق النار في مدرسة بمدينة «ناشفيل» جنوبي الولايات المتحدة، الذي أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وفقا لشبكة «سكاي نيوز» عربية.

تعليق البيت الأبيض على حادث إطلاق النار في المدرسة

من جهتها، قالت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض، تعليقا على الحادث: «كم من الأطفال سيقتلون قبل أن يقر الجمهوريون في الكونجرس حظرا على البنادق الهجومية؟».

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدثة باسم البيت الأبيض قولها: «كفى!»، وذلك بعدما أطلق مسلح النار على مدرسة ابتدائية بمدينة «ناشفيل»، أسفر عن مصرع 6 أشخاص، قبل أن ترديه الشرطة.

تفاصيل حادث إطلاق النار

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الشرطة الأمريكية أن مسلحا أطلق النار على مدرسة ابتدائية بمدينة «ناشفيل» عاصمة ولاية «تينيسي» الأمريكية، صباح اليوم الاثنين، وأدى إلى مقتل 6 أشخاص، بينهم 3 أطفال و3 بالغين، وقالت الشرطة إن عناصرها تعاملوا مع المشتبه بهم وأطلقوا عليه النار، وأعلنت مقتله في وقت لاحق، وأوضحت الشرطة أن المسلح كان شابة أطلقت النار في هجوم استخدمت فيه رشاشين ومسدسا على الأقل.