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البيت الأبيض يكشف عن المرشحة لشغل منصب سفيرة أمريكا في مصر

كتب:

محمد علي حسن
11:14 م | الأربعاء 29 مارس 2023
الدبلوماسية الأمريكية هيرو مصطفى جارج

الدبلوماسية الأمريكية هيرو مصطفى جارج

قال البيت الأبيض اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يعتزم ترشيح الدبلوماسية هيرو مصطفى جارج، سفيرة للولايات المتحدة لدى مصر. 

وأضاف البيت الأبيض أن مناصب هيرو مصطفى جارج السابقة تشمل عملها سفيرة لدى بلغاريا من 2019 إلى 2023.

وشغلت الدبلوماسية، وهي من مواليد 1973، مناصب عليا في سفارتي الولايات المتحدة في لشبونة ونيودلهي، بحسب وكالة «رويترز».

وبموجب القسم 2 من البند الثاني في الدستور الأمريكي، فإن تعيين السفراء يحتاج إلى تصديق من مجلس الشيوخ في الكونجرس.

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