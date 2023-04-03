نائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الكابادي يكرم وكيل «تعليم بورسعيد»

استقبلت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم، الكابتن شريف عقل رئيس منطقة بورسعيد للمصارعة، والكابتن محمود حامد مدرب منتخب مصر للمصارعة، وذلك في مكتبها، بحضور أيمن سلامة، مدير المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا ببورسعيد.

المصارعة بالمدارس الرياضية

وأعربت الدكتورة هالة عبد السلام عن امتنانها بهذه الزيارة، مؤكدة على أن اللقاء ناقش إمكانية دخول لعبة المصارعة بالمدارس الرياضية بالمحافظة مع مراعاة كافة الخطوات والتدابير اللازمة لهذا الشأن وفقا للقواعد واللوائح المنظمة متمنية للحضور دوام التقدم والرقي.

درع الاتحاد المصري

وسلم الحضور درع الاتحاد المصري لوكيل تعليم بورسعيد مهداه من الدكتور أسامة سعيد رئيس الاتحاد المصري ورئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لرياضة الكابادي لتوليها حقيبة تعليم بورسعيد متمنين لها دوام التقدم الازدهار.