وكيل «تعليم بورسعيد» تستقبل نقيب معلمي مصر «صور»

استقبلت، الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم خلف الزناتي، نقيب معلمي مصر ورئيس اتحاد المعلمين العرب، في مستهل زيارته لبورسعيد، في مكتبها بديوان المديرية.

ورحّبت وكيل الوزارة بنقيب معلمي مصر، معربة عن بالغ سعادتها بهذه الزيارة مثمنة دور النقابة العامة والنقابة الفرعية ببورسعيد والجهود المبذولة؛ للارتقاء بالمعلمين ومساندتهم في شتى المناحي.

إنجازات نقابة المعلمين

وأشارت الدكتورة هالة عبدالسلام، إلى أنّ نقيب المعلمين حريص كل الحرص على مطالعة أعضاء النقابة بمستجدات الأمور وإنجازات النقابة السنوية، والقرارات التي تتخذ لصالح المعلمين، وتُسهم بشكلٍ ملحوظ في تحسين أوضاعهم بكل شفافية.

طفرة ببورسعيد

وأكد الزناتي، أن تعليم بورسعيد يشهد طفرة غير مسبوقة في الآونة الأخيرة، لافتا إلى أن نقابة المعلمين لم ولن تدخر جهدًا لتحقيق مزيد من حقوق المعلمين على مستوى الجمهورية.

وعلى هامش اللقاء، أهدت وكيل الوزارة المصحف الشريف لنقيب معلمي مصر كهدية تذكارية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنية له المزيد من النجاحات والتقدم والرقي.

واستقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، واستعرض المحافظ مستجدات المنظومة التعليمية في محافظة بورسعيد، منوها بالنهضة التعليمية في المحافظة غير المسبوقة، والتي تأتي تماشيا مع كل مجالات التنمية ببورسعيد.

وأكد أن محافظة بورسعيد بالتعاون مع مديرية تعليم بورسعيد تعمل عى تسخير كل الإمكانات لخلق بيئة مناسبة للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة تساهم في تنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل.

تطوير التعليم ببورسعيد

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتطوير التعليم ببورسعيد ورفع كفاءة المنشٱت التعليمية وتدريب المعلمين في كل المراحل، تماشيا مع أهداف الدولة المصرية نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية.