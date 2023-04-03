شيخ الأزهر عبر قناة الناس: النوع المتقدم من علاج النشوز هو الهجر في المضاجع

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن بعض الزوجات ممن يستبد بهن الفكر الطائش المتعجل وممن يجدن متعة في التمرد ومواصلة العناد ويستنكفن عن الاستماع للنصيحة ويمعن في الخصومة، فلا شك أن مثل هذه الزوجة لا يجدي معها وعظ ولا تجدي فيها نصيحة، وهنا يلفت القرآن الكريم أنظار المؤمنين به إلى نوع من العلاج يتعامل مع المشاعر والأحاسيس التي كانت سببا في نشوز الزوجة وتعاليها.

النوع المتقدم من علاج النشوز هو هجر الزوجة

وأضاف الطيب، خلال برنامجه «الإمام الطيب»، على قناة «الناس»: «هذا النوع المتقدم من علاج النشوز هو هجر الزوجة الناشز في المضاجع أي في المكان الذي يجمع الزوجين ويأويان معه كل ليلة، والهجر في هذا المكان من شأنه تنبيه الزوجة إلى خطر الطريق الذي قررت السير فيه، وايقاظها من هذا هذا ألمّ بها وزيّن لها أن كل أسلحة الزوجِ قد استنفذت في هذه المعركة، لتُفجأ أن كل أسلحتها تتكسر سلاحا تلو الآخر على صخرة هذا الزوج العنيد الذي أعرض عنها وأولادها.

الشأن في مثل هذا التصرف هو تشجيع الزوجة على تدبر الخطأ

وتابع شيخ الأزهر الشريف: «والشأن في مثل هذا التصرف هو تشجيع الزوجة على تدبر الخطأ الذي انتهى بها إلى ما يمس كرامتها كزوجة وانوثتها التي تعدها من أقوى أسلحتها ترهيبا وترغيبا في معاملة الزوج».