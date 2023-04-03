متصلة لقناة الناس: قولت لزوجي أنت محرم عليّ.. والإفتاء: الطلاق يقع إذا كانت العصمة في يدك

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة سألت عن حكم قولها لزوجها تَحرُم عليا مثل أبي وأخي، أثناء نشوب مشاجرة فيما بينهم؟، قائلا: «لا ينبغي أن تقولي لزوجك مثل هذا الكلام، والعصمة ليست في يدك لكي يقع الطلاق».

لا يترتب عليه طلاق أو تحريم

وأضاف «وسام»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الإثنين: «هذا الكلام لا يترتب عليه طلاق أو تحريم، لأن العصمة في الزواج في يد الزوج، إلا لو كان في اتفاق مسبق موثق في عقد الزواج إن العصمة تكون في يد الزوجة فبالتالي هيقع الطلاق».

«الناس» في شكلها الجديد

وكانت قناة «الناس» انطلقت في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023.

وتبث قناة «الناس» خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.