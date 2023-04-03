قناة الناس تنقل صلاة التراويح من مسجد سيدنا الحسين.. بث مباشر  

تنقل قناة الناس، البث المباشر لصلاة العشاء وصلاة التراويح من مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة، وذلك من خلال اللينك التالي:

إذاعة شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات قراء مصريين

وتنقل قناة «الناس» تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

قناة الناس تقدم مجموعة برامج وخريطة جديدة

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي.