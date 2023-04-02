رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

قناة الناس تنقل صلاة التراويح من مسجد سيدنا الحسين.. بث مباشر  

كتب:

محمد أيمن سالم
08:26 م | الأحد 02 أبريل 2023
قناة الناس

قناة الناس

تنقل قناة الناس، البث المباشر لصلاة العشاء والتراويح من مسجد سيدنا الحسين بالقاهرة، وذلك من خلال اللينك التالي:

 

 

إذاعة شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات قراء مصريين

 وتنقل قناة «الناس» تحت شعار «سفراء دولة التلاوة»، طوال شهر رمضان شعائر الصلاة من مختلف دول العالم بأصوات مصرية للقراء والمبتهلين من المبتعثين من القراء والأئمة، إلى دول العالم المختلفة من وزارة الأوقاف المصرية.

قناة الناس تقدم مجموعة برامج وخريطة جديدة

وانطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامج وخريطة جديدة فيها برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة، لتبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، وتبث  قناة الناس خلال شهر رمضان الحالي عبر تردد 12054 رأسي.   

 

 

اقرأ المزيد:

داعية إسلامي عبر قناة الناس: السماحة تجعل الإنسان محلا لنزول رحمات الله

خالد الجندي عبر قناة الناس: «مفيش حاجة اسمها الوقت فات.. العبرة بكمال النهايات»

خالد الجندي عبر قناة الناس: شهر رمضان يمر بسرعة ولا يحتمل التقصير

الشيخ خالد الجندي يشرح معنى «الأخلاء الثلاثة» عبر قناة الناس

خالد الجندي عبر قناة الناس: اهتمام الرئيس السيسي بالدكتور أحمد عمر هاشم لفتة راقية
بقلم محمد أيمن سالم