ملخص الحلقة 13 مسلسل سره الباتع.. حنان مطاوع قلبها ممزق بين أبيها وحبيبها

انطلقت منذ قليل الحلقة الجديدة من مسلسل سره الباتع الذي يقدمه المخرج خالد يوسف بالسباق الرمضاني، في أول تجربة درامية له، ونستعرض في السطور التالية، ملخص الحلقة 13 مسلسل سره الباتع.

ملخص الحلقة 13 مسلسل سره الباتع

شهد ملخص الحلقة 13 مسلسل سره الباتع بحث صافية التي تجسد شخصيتها الفنانة حنان مطاوع عن ناجي «ميدو عادل»، وذلك للسؤال عن حبيبها حامد «أحمد السعدني» ولكن رفض ناجي وأخبرها أنه ليس وقته أن تراه لأنهم لا يريدون أن يسلم نفسه للفرنسيين.

وبعدها ذهبت صافية إلى شقيقة زهرة التي استشهدت على يد الفرنسيين لتعزيها وتتحدث معها عن حامد ووالدها وأنها لا تعرف ماذا تفعل فأبيها الشيخ سليم الذي يجسد شخصيته الفنان خالد الصاوي في السجن وسيتم إعدامه إن لم يسلم حبيبها حامد نفسه للفرنسيين ولذلك قلبها ممزق بينهما.

أبطال مسلسل سرة الباتع

يذكر أن مسلسل سره الباتع يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم أحمد السعدني وحنان مطاوع وريم مصطفى وأحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج خالد يوسف.