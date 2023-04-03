موعد عرض الحلقة 13 مسلسل سره الباتع.. هل باع مسعود مسروقات المتحف المصري؟

موعد عرض الحلقة 13 مسلسل سره الباتع يهم الكثير من محبي ومتابعي المسلسل، فهو يُعرض خلال السباق الرمضاني 2023، وتدور أحداثه في حقبتين من الزمن، ومأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، ويعتبر المسلسل التجربة الدرامية الإخراجية الأولى للمخرج خالد يوسف، وتكشف الحلقات عن الأحداث المثيرة التي حدثت في حقبة الحملة الفرنسية بين حامد وأهالي قريته والفرنسيين، وبين حامد وسارة المرشدة السياحية في الحقبة الحالية.

موعد عرض الحلقة 13 مسلسل سره الباتع

ويمكن متابعة موعد عرض الحلقة 13 مسلسل سره الباتع على شاشة قناة on في الساعة السابعة ونصف مساءً، وعلى شاء قناة on drama الساعة السادسة والربع مساءً.

وللباحثين عن موعد عرض الحلقة 13 مسلسل سره الباتع فإن الحلقات المقبلة تكشف عن حقيقة بيع مسعود الذي يجسد شخصيته الفنان عمرو عبدالجليل لمسروقات المتحف المصري، وذلك بعد قتله للرجل الذي تمّ القبض عليه من قبل الجيش أثناء عملية السرقة بأمر من مسعود، الذي غضب كثيرًا من أحد رجاله عدما قام بسؤاله عن بيع المسروقات وهل تمّ ذلك أم لا؟

أحداث الحلقة 12 مسلسل سره الباتع

وأمر مسعود رجاله بإرسال مبلغ من المال لأهل الرجل الذي أمر بقتله بعد القبض عليه في عملية سرقة المتحف المصري حتى لا يقوم بتسليمهم إلى الشرطة، وتساءل رجال مسعود عن مصير المسروقات وهل قام ببيعها أم لا وكان ذلك في حضور الدكتورة لونا التي تجسد شخصيتها رانيا التومي، الأمر الذي أغضب مسعود كثيرًا، ويكشف موعد عرض الحلقة 13 مسلسل سره الباتع باقي الأحداث في الحقبتين.