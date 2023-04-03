حنان مطاوع: مسلسل سره الباتع عمل ملحمي ضخم.. وأحمد السعدني مبدع

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنّ مسلسل سره الباتع عمل ضخم ملحمي تاريخي يؤرخ لنضال وكفاح المصريين ضد أي دخيل أو أي فكر مستعمر، مشيرة إلى أنّه ربط بين الزمنين بشكل فائق، قائلة: «سعيدة جدا بمشاركتي في هذا العمل الضخم الكبير ولبلدي، وبقدم دور صافية من خلال عيون المخرج خالد يوسف».

حنان مطاوع: مسلسل سره الباتع عمل ضخم وملحمي

وأضافت حنان مطاوع، خلال حديثها لـ«تليفزيون الوطن»، أنّ مسلسل سره الباتع عمل ضخم، وهي سعيدة جدًا بمشاركة الفنان أحمد السعدني، لأنه مبدع، موضحة أنّها سعيدة بما قدمته في مسلسلي سره الباتع ووعود سخية: «أنا دائما أقول إن عليّ الاجتهاد وأن أبدع وأكون صادقة، والنجاح أحد أسرار الله وباب يفتحه لمن يشاء، أنا في النهاية مسؤولة عن شغلي واجتهادي.. وأنّها حضرت كويس أوى للدورين في سره الباتع ووعود سخية».

حنان مطاوع: والدتي أهم ناقدة فنية في حياتي

وأشارت الفنانة حنان مطاوع، إلى أن والدتها سهير المرشدي أهم ناقدة فنية في حياتها، قائلة: «محدش هيكون أمين عليا قد مامتي كمان هي أستاذة مش بس عين محبة، دي عين أستاذة متمرسة وقديرة في اللي بتعمله.. كمان هي متأنية جدا في آرائها وتنتقي آراءها بعناية شديدة».