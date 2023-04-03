رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

‎‎مسلسل سره الباتع.. ماذا سيفعل حامد في سبيل حماية مقام السلطان؟

كتب:

مريم جاد
09:43 ص | الإثنين 03 أبريل 2023
مسلسل سره الباتع

مسلسل سره الباتع

تناول مسلسل سره الباتع الحلقة 12، الذي يقدمه مجموعة كبيرة من الفنانين من داخل مصر والوطن العربي، أحداثًا شيقة وتطورات جديدة، إذ انتهت الحلقة بمحاولة أحمد فهمي لإنقاذ مقام السلطان بسبب محاولة السلفيين لهدمه، ولكن نصحه شقيقه الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور، بألا يفعل هذا فماذا سيفعل لحماية مقام السلطان؟

مسلسل سره الباتع.. محاولة القروين إنقاذ حامد

شهدت الحلقة 12 من المسلسل في الحقبة القديمة رسم أهالي قرية حامد، وشمًا مشابهًا للوشم الذي يمتلكه حامد، إضافة إلى قطع نفس الإصبع المقطوع لدى حامد، في محاولة منهم لتضليل الجنود الفرنسيين وإنقاذ أحمد السعدني.

أحداث مسلسل سره الباتع 

المسلسل مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، وإخراج خالد يوسف، الذي يقدم تجربته الإخراجية الأولى في الأعمال الدرامية، والمسلسل من الأعمال الدرامية التاريخية ويُذاع مسلسل سره الباتع الحلقة 13 على قناة on في الساعة السابعة والنصف مساءً.

اقرأ المزيد:

مصممة أزياء مسلسل سوق الكانتو: صممت ملابس الشخصيات من كتب التاريخ

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 11.. «صفية» مصدومة من زواج القاصرات

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 12.. وحيد يبدأ التدريبات مع الإرهابيين

الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي.. هدى ترفض مصالحة رؤوف

موعد عرض الحلقة 12 من مسلسل مذكرات زوج بطولة خالد الصاوي وطارق لطفي

مسلسل يحيى وكنوز.. الحلقة 11 تناقش سلبيات وخطورة قسوة المعلم مع تلاميذه

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 11.. طه القماش يحاول رؤية جده

مسلسل يحيى وكنوز الحلقة 11.. قصة الملك أمنمحات الأول
بقلم مريم جاد