‎‎مسلسل سره الباتع.. ماذا سيفعل حامد في سبيل حماية مقام السلطان؟

تناول مسلسل سره الباتع الحلقة 12، الذي يقدمه مجموعة كبيرة من الفنانين من داخل مصر والوطن العربي، أحداثًا شيقة وتطورات جديدة، إذ انتهت الحلقة بمحاولة أحمد فهمي لإنقاذ مقام السلطان بسبب محاولة السلفيين لهدمه، ولكن نصحه شقيقه الذي يجسد شخصيته الفنان خالد أنور، بألا يفعل هذا فماذا سيفعل لحماية مقام السلطان؟

مسلسل سره الباتع.. محاولة القروين إنقاذ حامد

شهدت الحلقة 12 من المسلسل في الحقبة القديمة رسم أهالي قرية حامد، وشمًا مشابهًا للوشم الذي يمتلكه حامد، إضافة إلى قطع نفس الإصبع المقطوع لدى حامد، في محاولة منهم لتضليل الجنود الفرنسيين وإنقاذ أحمد السعدني.

أحداث مسلسل سره الباتع

المسلسل مأخوذ عن رواية سره باتع للأديب يوسف إدريس، وإخراج خالد يوسف، الذي يقدم تجربته الإخراجية الأولى في الأعمال الدرامية، والمسلسل من الأعمال الدرامية التاريخية ويُذاع مسلسل سره الباتع الحلقة 13 على قناة on في الساعة السابعة والنصف مساءً.