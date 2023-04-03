الفنانة حنان مطاوع عبر «أنا والقناع»: «تركيبتي مش شبه ماما ولا بابا.. وبخاف من الأضواء»

قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها تخفي توترها بابتسامة وقناع المبتسم هو الأقرب لشخصيتها، «أنا خجولة جدا وإلى الآن لو دخلت مكان مع والدتي بكون خجولة».

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «أنا والقناع» الذي تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب على شاشة «الحياة»: ·والدتي تحس إنها إيزيس وهي داخلة أي مكان، وتحب تقعد في المكان المتميز مهما كان؛ أما أنا فمش شبه ماما ولا بابا إطلاقا، مش تركيبة النجم أكثر مهي تركيبة فنانة، ولا أحب الأضواء وأخاف منها وبخاف من انتهاك الخصوصية، وعالم الأضواء لا أحبه ولكن أحب الفن جدا».

التعبير عن المشاعر

وتابعت: «كان عندي صعوبة في التعبير عن مشاعري بالكلام، وحاليا الموضوع اختلف وبقيت بعرف أعبر كويس عن مشاعري بالكلام».

ضعفي يخصني

واستطردت: «ضعفي يخصني وغضبي أخاف يضايق الناس، ولا ارتدي قناعا ولكني محبش حد يشوفني في حالة الغضب، وبحس إني مقصدش إني ألبس قناع وبحتاج أخد وثقت عشان يكون ليا رد فعل ومن الشخصيات اللي بتفكر كويس قبل مرد».