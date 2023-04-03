حنان مطاوع ضيفة منى عبدالوهاب في برنامج أنا والقناع الليلة

تحل الفنانة حنان مطاوع، الليلة، ضيفة على الإعلامية منى عبدالوهاب، في برنامجها الرمضاني «أنا والقناع»، الذي يُذاع في السادسة والنصف مساء على شبكة قنوات الحياة، والعاشرة على قناة cbc.

وتتحدث حنان مطاوع خلال الحلقة عن مرحلة الطفولة وذكرياتها مع والدها الفنان الراحل كرم مطاوع والفنانة الكبيرة سهير المرشدي، وكيف استقلت بشخصيتها لتضع اسمها في مكانه خاصة بها، فيما تكشف كواليس أحدث أعمالها التي تشارك فيهم رمضان الجاري وعود سخية وسره الباتع.

تفاصيل برنامج أنا والقناع

أنا والقناع برنامج رمضاني تقدمه الإعلامية منى عبدالوهاب، ويُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+، ويستضيف السوبر ستار من الفنانين، حيث استضاف في الأيام السابقة يسرا وغادة عادل ونيللي كريم وشريف منير وشيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبدالغفور، ومن المقرر أن يحمل البرنامج عدد من المفاجآت خلال الأيام المُقبله.

مواعيد عرض برنامج أنا والقناع

وتصدر البرنامج قائمة الأكثر مشاهدة لأكثر من مرة على منصة WATCH IT، ويأتي موعد برنامج أنا والقناع على قناة الحياة في رمضان 2023، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ليُعرض بعدها على قناة cbc في تمام الساعة العاشرة مساءً.