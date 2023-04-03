مفتي الجمهورية على قناة الناس: الخلاف سنة كونية بنص صريح في القرآن

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الاختلاف والتنوع أحد الحقائق البشرية الكبرى التي لا يمكن لأحد نفي وجودها أو إنكارها، وأن الشريعة الإسلامية لم تُرد إثبات ذلك فحسب، وإنما أكدت أن الخلاف لهو سنة كونية بنص صريح في القرآن الكريم.

علام: لا يوجد طريق لإنهاء الخلاف بين البشر

وأضاف «علام»، خلال تقديمه لبرنامجه «حديث المفتي»، والمذاع على قناة «الناس»، أن ما ورد في الشريعة تقطع الطريق على الأفكار المضطربة التي تتصور أن هناك طريقا لإنهاء لك الخلاف بين البشر، أو تتوهم أنه من الوارد توحيد الناس على نموذج واحد له نفس الثقافة والمعتقد والقناعات.

واستطرد: «أرادت الشريعة كذلك أن تؤكد على التفاعل الأجتماعي والتعارف بين أفراد المجتمع، ونحن لا نبالغ ونقول أن كافة المآسي التاريخية تفجرت من سوء إدارة الخلاف والتنوع، حيث أن الخلاف الذي يعد أحد مواطن الثراء الحضاري تعاطي الكثيرون معه على كونه أزمة هوية وصراع وجود».