مسلسل سره الباتع الحلقة 13.. حامد يرفض زواج شقيقته

توالت أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 13 بالتطرق إلى الحقبة الزمنية الحالية التي يقدمها المخرج خالد يوسف في تجربته الدرامية الأولى، والكشف عن تطورات أخرى خاصة بحامد الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد فهمي.

مسلسل سره الباتع الحلقة 13

وتضمن مسلسل سره الباتع الحلقة 13 ظهور حامد وهو يفتح باب منزله لأبو العزم الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد وفيق، وجاء ليهدده قائلا إنّه سيخبر أهل القرية بمن معه في المنزل، وكان معه سارة التي تجسد شخصيتها الفنانة ريم مصطفى، والدرويش الذي يجسد شخصيته الفنان خالد سرحان.

ويخرج حامد ليتحدث مع أبو العزم، ويخبره الأخير أنّه يريد أن يتزوج بشقيقته فاطمة التي تجسد شخصيتها الفنانة منة فضالي، لكن حامد يرفض طلبه قائلا: «معندناش بنات للجواز»، وينفعل أبو العزم.

وبعدها عاد فهمي إلى منزله ويسأله أهله عما حدث، لكنه لم يخبرهم ويجد الدرويش نام من التعب، ويخبر سارة بأن تذهب.