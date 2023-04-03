تجديد حبس شخصين بتهمة حيازة مخدرات بقيمة نصف مليون جنيه بالقاهرة

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخصين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات بعدما تم ضبطهما وبحوزتهما مخدرات بـ560 ألف جنيه، في القاهرة.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة من ضبط عنصرين إجراميين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة قنا، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في تهريب ونقل الأسلحة النارية والمواد المخدرة من محافظة مطروح تمهيدا لترويجها على عملائهما بمحافظات الوجه القبلي.

وتم ضبط المتهمين أثناء استقلالهما سيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتهما 79 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات داخل مخزن سري، و3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما والسيارة لاستخدامها في الترويج لنشاطهما الإجرامي، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ560 جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهمين

أما عن العقوبة القانونية على المتهمين فى الواقعة، أوضح سمير عبدالعظيم المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، إنَّ المادة 33 من قانون العقوبات، تعاقب كل من يتاجر في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بداية من 3 سنوات إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، وبغرامة مالية 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

وأضاف أنَّ قانون العقوبات نص في المادة رقم 34، على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة داخل المجتمع، تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدمه.