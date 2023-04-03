مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12.. جوني يهاجم السوشيال ميديا

هاجم الفنان أحمد مكي خلال الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الاستخدام الخاطئ السوشيال ميديا.

الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 7

وهاجم جوني خلال احداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا، ووجه رساله بضروره الاستخدام النافع وليس في الجري وراء التريند والمشاهدات.

أحداث مسلسل الكبير أوي الحلقة 12

وشهدت الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع هجوم جوني على الاستخدام الخاطئ للسوشيال ميديا بعدما سيطرت فكرة المشاهدات والتريند على جميع الحضور في خطوبته، وعلى مشهد سكب العصير على عروسة وكيف أضاع المشهد المتفقين عليه.

مسلسل الكبير اوي الجزء السابع

وشهد المسلسل العديد من الأحداث، فقد تناول في البداية مشاكل العلاقات الزوجية بين الكبير ومربوحة ثم بعدها السوشيال ميديا والهوس بالتريند وكيف تحولت حياة البلوجر إلى بيزنس من أجل المال والمشاهدات.