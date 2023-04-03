مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12….أيتن عامر تهدد جوني بالسجن

بدأت الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 7، والذي يعرض علي قناة on يوميا عبر أذان المغرب مباشرة،بتهديد شروق كلنا سوا لجوني بالسجن.

الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 7

حذر الكبير أوي جوني في بداية الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي 7 من استمرار علاقتة بشروق كلنا سوا، ليذهب جوني لشروق ويخبرها برغبته بإنهاء الاتفاق الذي بينهما، لتهدده بالشيكات التي كتبها على نفسه بـ5 ملايين جنيه، ويضطر جوني للسكوت والخضوع لشروق كلنا سوا والتي طلبت أن يقام حفل خطوبتهما في الدوار، وبالفعل تم الحفل بحضور الكبير ومربوحة.

أبطال مسلسل الكبير أوي7

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي ورحمة أحمد فرج، محمد سلام، هشام إسماعيل، ويضم المسلسل عددا من نجوم الشرف أبرزهم لورديانا وأيتن عامر وأحمد السقا وعلاء مرسي وأوتاكا والفنانة نور اللبنانية.