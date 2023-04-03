مسلسل الكبير أوي 7.. جوني يتجه لتريندات التيك توك

ينتظر جمهور مسلسل الكبير أوي الحلقة 12، بعد الأحداث التي شهدتها حلقات مسلسل الكبير أوي 7 خلال الأيام الماضية، الذي يعرض على شاشة قنوات on خلال الموسم الرمضاني 2023، ويدور في إطار اجتماعي كوميدي، ومناقشة هوس تريند التيك توك والسوشيال ميديا؛ للحصول على المزيد من المتابعين.

مسلسل الكبير أوي.. خطوبة أحمد مكي وأيتن عامر

تستكمل الأحداث بين «جوني» و«شروق كلنا سوا» بطولة آيتن عامر، بعد أنّ عرضت عليه أن يتزوجها للحصول على المزيد من المتابعين، ويسلط المسلسل الضوء على مجتمع السوشيال ميديا الذي يكون أغلبه كاذبًا وتتوالى الأحداث حتى يصل إلى متاجرة شروق بمرض جوني؛ لتحقيق المتابعات.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

وضم مسلسل الكبير أوي7، مجموعة من نجوم الكوميديا، وهو من بطولة الفنان أحمد مكي، بيومي فؤاد، ورحمة أحمد فرج، ومحمد سلام، وهشام إسماعيل، أما أبرز ضيوف الشرف، كان من بينهم أحمد السقا، والراقصة البرازيلية لورديانا، والفنانة نور اللبنانية وعلاء مرسي.